Os títulos do DN desta terça-feira

Veja já em detalhe a primeira página do jornal que encontra de manhã nas bancas.
Redação DN
Publicado a
Atualizado a

Uma grande reportagem faz manchete do DN esta terça-feira: Lisboa. Falta de casa é o maior problema de estrangeiros que fazem "o que os portugueses não querem" -- é o título.

A ilustrar, uma foto na Mouraria. Na outrora castiça Rua do Benformoso já ninguém fala português. A legalização destes imigrantes é feita, a troco de dinheiro, por máfias que ajudam com os papéis.

Outro tema de destaque é a situação dos sem-abrigo. Há mais 25% de pessoas a viver na rua, muitas delas com emprego.

Marcelo admite e-mail sobre gémeas vindo do filho, mas diz que foi "neutral"

Assédio a médica. Bastonário da Ordem pede explicações a Centro Hospitalar de Coimbra

Entrevista a António Cluny, procurador-geral adjunto: "Não deve haver medo sobre a sacrossanta unidade do Ministério Público"

Israel direciona ataques para sul

​​​​​​​

