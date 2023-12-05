Os títulos do DN desta terça-feira

Uma grande reportagem faz manchete do DN esta terça-feira: Lisboa. Falta de casa é o maior problema de estrangeiros que fazem "o que os portugueses não querem" -- é o título..A ilustrar, uma foto na Mouraria. Na outrora castiça Rua do Benformoso já ninguém fala português. A legalização destes imigrantes é feita, a troco de dinheiro, por máfias que ajudam com os papéis..Outro tema de destaque é a situação dos sem-abrigo. Há mais 25% de pessoas a viver na rua, muitas delas com emprego..Marcelo admite e-mail sobre gémeas vindo do filho, mas diz que foi "neutral".Assédio a médica. Bastonário da Ordem pede explicações a Centro Hospitalar de Coimbra.Entrevista a António Cluny, procurador-geral adjunto: "Não deve haver medo sobre a sacrossanta unidade do Ministério Público".Israel direciona ataques para sul.