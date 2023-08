Os títulos do DN desta terça-feira

70% do mercado externo de Portugal está estagnado, mas o pior é a Alemanha. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Um dos principais parceiros comerciais do país e motor da economia europeia, a Alemanha, já entrou em recessão técnica. Espanha, que recebe 26% das nossas exportações de bens, ainda resiste, mas impacto do impasse na formação do Governo preocupa.

A foto principal desta primeira página vai para o Niger, à beira da guerra? Golpistas abertos ao diálogo após fecharem espaço aéreo.

Destaca-se ainda a Jornada Mundial da Juventude: "Lisboa aparece reforçada na competição" por grandes eventos. Isto porque Vítor Costa, da Associação de Turismo de Lisboa, faz balanço positivo desta vinda do Papa a Portugal;

Mais um "episódio" da rubrica Alta Tensão, desta feita com o antigo secretário de Estado das Finanças Paulo Núncio: "A carga fiscal só diminuirá no dia em que o Partido Socialista deixar de governar o país";

A rubrica 8 vinhos para os líderes partidários, hoje com as escolhas de António Paulo Rodrigues;

E ainda mais um trabalho político E DEPOIS DA SILLY SEASON? Luís Montenegro, entre ser alternativa e líder de curto prazo.

Neste número há ainda para ler: Leonor Teles. A menina de ouro do cinema português.