Os títulos do DN desta terça-feira

Marcelo recebeu seleção feminina

Jogadoras recebidas pelo Presidente da República, no dia em que embarcam para a Nova Zelândia. Primeiro jogo de Portugal no Mundial é no dia 23.

"Ofender a Assembleia?" Ministro recusa pedir desculpa.

Pedro Adão e Silva não aceita "suspender o espírito crítico". Oposição critica ministro. Reação de Lacerda Sales abriu "mais um caso" no governo. E há outro: MAI vs. Cultura por causa de um cartoon sobre o caso Nahel.

Mais velhos e mais sós.

O retrato de quem trabalhou sem descontos

Após exigência surpresa da manhã, Erdogan desbloqueia à noite adesão da Suécia à NATO

Antes de ir para Vilníus, líder turco fazia depender adesão sueca de avanços na entrada da Turquia na UE. Ao final do dia, anunciou o envio do processo para ratificação no Parlamento

Outros destaques

- Calor provoca 61 672 mortes na Europa e mais de 2 mil em Portugal.

- Martim Galamba: O sonho de uma Broadway portuguesa.

- Nova Campolide admite recorrer à justiça para desviar traçado do túnel de drenagem.