Os títulos do DN desta terça-feira

Preço dos carros mais vendidos aumentou 22,6% desde a pandemia. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Diferenças chegam a ser superiores a 5 mil euros entre os modelos que ocupam o top de vendas nacional, de acordo com uma análise a cinco veículos utilitários, desde 2019.

A foto desta primeira página vai para: Violência na Irlanda do Norte antes de Biden chegar nos 25 anos da paz.

Mais dois temas se destacam:

- Mortes no Centro Ismaelita. "As diligências em curso são as de uma investigação normal de duplo homicídio"

A diretora da Unidade de Contraterrorismo da PJ, Manuela Santos, foi uma das convidadas do podcast Soberania, e falou da "investigação ininterrupta" ao homicídio das duas mulheres no Centro Ismaelita.

- Covid-19. Portugal registou 8% de mortalidade excessiva, "é excelente", mas está subestimado

O país está na primeira metade da tabela da UE na boa resposta à pandemia. Um dos indicadores demonstrativos é a taxa de 8% de mortes cumulativas, que nos colocam ao lado dos nórdicos ou da Alemanha.

E ainda se sublinha: Opinião de Thomas Piketty e mais onze figuras da esquerda europeia sobre a grande transformação ecológica e social

Outros títulos

TAP. Reunião secreta com a CEO divide socialistas. Marcelo censura

Ensino Superior. Dois mil investigadores em fim de contrato não sabem se vão manter o emprego

Liga dos campeões. Schmidt quer usar derrota com FC Porto para criar algo positivo frente ao Inter