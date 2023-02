Os títulos do DN desta terça-feira

Portugueses gastaram 32,4 milhões de euros por dia no supermercado. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Vendas totais do retalho cresceram 9,6%, em 2022, para 11 821 milhões de euros. São 1036 milhões a mais do que no ano anterior, apesar da contração do consumo.

A foto desta "capa" vai para o terrível terramoto que marcou o dia. Na Turquia é a "maior tragédia" desde 1939, no noroeste da Síria é "pior do que a guerra".

Ainda se destaca:

- Marcelo alerta. Portugal pode estar a um "pequeno passo" da xenofobia

- Makoto Ota, embaixador do Japão: "O nosso encontro em 1543 é conhecido pela maioria dos japoneses através da escola, e há muito interesse por Portugal"

Outros títulos

Estado da União. É a economia, estúpido. Mas também a guerra e um problema de imagem de Biden

Educação. Exame de Português continua obrigatório para concluir o 12.º ano

Animação. O orgulho afro-americano numa super-heroína da Marvel