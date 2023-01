Os títulos do DN desta terça-feira

Emergência na habitação. 16 países europeus já têm controlo de rendas. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

O aumento desenfreado do preço das casas desde 2015 tem levado vários países a procurarem formas de regular o mercado. Na Europa, são já 16 com controlo de rendas - alguns há décadas, outros muito recentemente. Dinamarca e outros duas nações restringem vendas a estrangeiros.

Mas o grande destaque fotográfico vai para o adeus a Gina Lollobrigida (1927-2023), a Mona Lisa do século XX.

Nesta primeira página, sublinha-se ainda as paralisações dos professores. Fenprof aponta "linhas vermelhas" e admite continuar com as greves. Nesta matéria, a ler ainda a opinião de António Carlos Cortez -- A educação em Portugal: o direito à indignação.

Outros títulos

Eleição. Coligações, quotas e reforma da IL dividem candidatos à liderança

Governo. Cafôfo investigado pelo menos desde 2018, mas não é arguido

Setúbal. "A Comenda é do povo!", gritaram quando câmara retirou cercas do parque das merendas

Função Pública. IRS, contribuições sociais e ADSE absorvem aumento de 104 euros no Estado

Reino Unido. Dois anos após o Brexit, empresas britânicas enfrentam os custos