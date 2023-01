Os títulos do DN desta terça-feira

Governo travou subida das pensões a mais de 11 mil novos reformados. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Os mais de 11 mil contribuintes que pediram a reforma no último ano foram penalizados com reformas mais baixas do que aquelas a que teriam direito. Executivo só publicou ontem à noite a portaria que atualiza os salários pela inflação de 2021 para cálculo da prestação que devia ter pago durante todo o ano de 2022. Perdas podem chegar a 14 euros mensais em aposentações de 800 euros. Governo garante que vai pagar agora o que ficou a dever.

O destaque fotográfico vai para o Brasil: Réplica do ataque ao Capitólio. Mundo condena "assalto à democracia" que quer empurrar Lula do poder.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda se realça a entrevista ao investigador Manuel Sobrinho Simões: "As doenças

dão muito mais votos e dinheiro do que a Saúde".

E a opinião de António Rebelo de Sousa: Um novo impulso ou o desgaste inexorável do poder?

Outros títulos

Turismo. Costa Silva sob pressão para retirar benefício dado por ex-secretária de Estado a grupo que a contratou

Eurostat. Desemprego já sobe em Portugal e em mais sete países

Lisboa. Trotinetas vão ter limite de velocidade e lugar obrigatório para estacionar

Seleção. Martínez chega com vontade de "sonhar alto" e "Ronaldo na lista"

Chef Michelin Ricardo Costa: "Trabalhar comigo hoje é muito mais fácil do que há 15 anos"

"Haja coerência". Cheque de 450 euros para diretores da TAP revolta pilotos