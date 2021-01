Os títulos do DN desta terça-feira

Titulares de órgãos de soberania começam a ser vacinados para a semana

É esta a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, um exclusivo DN. Tivemos acesso ao despacho, do primeiro-ministro, que inclui os governantes na segunda fase da vacinação, a partir da próxima semana.

A carta ao presidente da Assembleia da República já seguiu para que defina prioridades. Vão ser ainda abrangidas forças de segurança e bombeiros. Já os médicos do privado continuam à espera.

Segundo tema de capa: "O que aprendi com o Presidente". Um chefe da Casa Civil, um porta-voz, assessores e consultores são convidados pelo DN a partilhar lições e experiências só possíveis de aprender quando se serve o país a partir do Palácio de Belém. Histórias e cumplicidades com cinco Presidentes da República.

Ainda no dossier presidenciais/política, para ler nesta edição:

- Análise. Marcelo total, Ana Gomes urbana, André Ventura na periferia

- Na aldeia onde o líder do Chega venceu: "Sabemos agora que são fascistas"

- Sondagem DN/JN/TSF Legislativas. PS começa bem o ano. BE e CDU a cair

- Que fará agora o PSD? Primeiro teste nas autárquicas

Outros títulos:

- "Podemos contar com 350 milhões de euros [da bazuca] para a Agricultura em 2021 e 2022". Entrevista à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes

- Covid-19. Especialistas alertam: "Não basta dizer que os idosos serão incluídos. É preciso novo plano de vacinação"