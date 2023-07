Os títulos do DN desta sexta-feira

Sondagem. Marcelo ganha pontos a Costa na batalha pela opinião pública. É esta a manchete do DN desta sexta-feira.

Crise política deu novo alento ao Presidente da República. Aumento das pensões ajuda o primeiro-ministro, mas atuação continua no vermelho.

Ainda do debate do Estado da Nação: Do país que "está melhor" à "negação".

E também se antecipa a reunião do Conselho de Estado: TAP fará parte da discussão?

Grande destaque para: Primeira exposição de Paula Rego após a sua morte, em Londres.

Outros títulos

Política. PSD "obriga" PGR a intervir no caso Rui Rio

Saúde. "Vai ser difícil desmarcar greves", dizem os médicos prestes a reunir com ministério

Pascal Lamy. "Integração europeia será essencial no futuro"

Opinião. Teresa Pizarro Beleza e Helena Pereira de Melo. Quando chegará a paridade ao Conselho de Estado?