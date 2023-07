Os títulos do DN desta sexta-feira

Indemnização por despedimento cai para metade por erro no simulador da ACT. É esta a manchete do DN desta sexta-feira.

Investigação DN leva Autoridade para as Condições do Trabalho a desligar simulador. Um funcionário com 38 anos de casa e salário de 1325 euros, por exemplo, teria direito a 36.597 euros e não a 15.906. Problema está no cálculo para contratos antigos. Ferramenta deverá estar corrigida hoje, garante a instituição.

A foto principal vai para: Reaproximação China e EUA após polémica com hackers chineses e NATO

Sublinha-se ainda mais duas notícias:

- Suspeitas. Marcelo fragiliza investigação do MP e PSD arrasa buscas "excessivas"

- Jornada Mundial da Juventude. Lisboa injeta mais 6,6 milhões e despesa dispara para mais de 40 milhões

Outros títulos

TAP. PS isolado aprova relatório da Comissão de Inquérito. Oposição critica omissões

Justiça. Negócios imobiliários levam a buscas na Altice

Educação. Alunos mais "pobres" têm melhores resultados no Norte e Centro

Literacia. Gabinete Finanças Saudáveis cada vez mais procurado pelos lisboetas

Futebol. Goleada coloca Portugal na sexta final europeia de Sub-19