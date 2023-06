Os títulos do DN desta sexta-feira

A manchete do DN desta sexta-feira é a entrevista DN-TSF ao politólogo André Azevedo Alves: "PSD precisa de vitória clara nas europeias ou o líder fica em causa"

Luís Montenegro "tem de acabar com a ambiguidade em relação a aliança com o Chega", partido que "pode chegar a 15% ou 20% de votos", antevê o especialista, que é também economista e professor na Universidade Católica. Quanto a Costa, "remodelará o governo, mas não vai ceder a uma pressão externa" e "Galamba está no topo dos remodeláveis".

Nesta edição, encontra também o ranking melhores escolas: Estabelecimentos com média negativa quase duplicam.

E leia ainda as reportagens na pública e na privada que se destacam na capital.

E porque é sexta-feira, é dia de Evasões, que traz: Roteiros a sul, descansar em Grândola e Alcácer do Sal.

TAP. Medina é inquirido após Pedro Nuno ter dito: "Não posso estar a punir-me quando agi de boa-fé"

Defesa. Marinheiros do Mondego acusados de desobediência

Incêndios. Memorial às vítimas de Pedrógão Grande abre sem cerimónia. Povo está indignado

Lisboa. Moedas assina contratos com 24 freguesias, no total de 50 milhões. Arroios é a que recebe mais

Desporto. Ciclistas da Novo Nordisk mostram que é possível viver com diabetes e seguir os sonhos

Estados Unidos. Lusodescendentes estão mais dispersos e a falar mais português