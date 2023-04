Os títulos do DN desta sexta-feira

Diretor do SIS: "A nova extrema-direita tem radicalizado e recrutado públicos muito jovens". É esta a manchete do DN desta sexta-feira.

Neiva da Cruz, que dirige as "secretas" desde 2015, traça um retrato preocupante sobre a "emergência do terrorismo de extrema-direita" que se tem registado nos últimos anos. Responsável fala num "fenómeno transnacional" que se oculta no ambiente online e tem difundido discursos de ódio.

Na foto, entrevista à líder do PAN, Inês Sousa Real: "Ração e cuidado veterinário estão a ser tratados como bens de luxo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos

Maior diferença desde a guerra. INE revela inflação alta persistente em Portugal que já descola da média do euro

Parlamento. Santos Silva leva Chega a conferência de líderes. Ventura não aceita "lições"

Ensino Superior. Sindicato recebe "dezenas" de denúncias de assédio moral

TAPgate. Multa da CMVM já seguiu e pode chegar a 5 milhões

Jorge Dezcallar, autor de Abraçar o mundo. "Creio que na Ucrânia as coisas ainda têm de piorar antes de poder melhorar"

Liga Europa. Sporting perde em Itália e decisão da meia-final fica adiada