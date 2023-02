Os títulos do DN desta sexta-feira

Importação recorde. Portugal volta a ser tão dependente das compras ao estrangeiro como no tempo de Sócrates. É esta a manchete do DN desta sexta-feira.

O último ano foi de recorde nas exportações de mercadorias, que subiram mais de 23%, muito impulsionadas pela inflação, mas as importações também dispararam. INE aponta salto de 31%, a somar a mais 22% registados em 2021. O que põe o défice comercial em 13% do PIB. Há 14 anos, antes da bancarrota, era 14,2% da riqueza do país.

A foto de "capa" vai para a entrevista DN-TSF a Filipe Rosas. Sismo grave em Lisboa? "O medo é mau conselheiro"

O professor e geólogo não acredita que um novo 1755 esteja para breve.

Destaca-se ainda:

- Discriminação. Hacker do Liceu Camões acusado de incitamento ao ódio e à violência

- Beneficiários de ação social. Alunos mais pobres vão ter quota de 2% para acesso prioritário à universidade

Outros títulos

Incêndio na Mouraria. Moedas pede plano que garanta "vida digna" para imigrantes. Habitação em Lisboa é "responsabilidade do autarca", diz PS

Setor público perde mais. Inflação de 2022 tirou 3 mil milhões aos salários

PSD quer vencer. Montenegro rejeita geringonça à direita sem descartar alianças pós-eleitorais

Referendo no domingo. Moradores de Benfica decidem se querem EMEL à porta

Al Nassr. Poker ajuda Ronaldo a ter 503 golos em campeonatos

Périplo europeu. Zelensky aclamado por onde passou, mas volta a Kiev de mãos a abanar