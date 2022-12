Os títulos do DN desta sexta-feira

A manchete do DN desta sexta-feira vai para a entrevista DN-TSF ao profissional de apoio humanitário Pedro Matos: "O mundo tem comida mais do que suficiente. O problema é onde está e a que preço".

Engenheiro do Território trabalha frequentemente com o Programa Alimentar Mundial e é coordenador de emergência na agência da ONU que recebeu o Nobel da Paz. Diz que a pandemia e a guerra fizeram aumentar brutalmente as necessidades alimentares. E revela números dramáticos: há 300 milhões de pessoas que já têm de vender o que têm, incluindo o corpo, para se alimentarem; e outros 50 milhões vão morrer por fome e má nutrição em semanas ou meses.

A imagem desta primeira página vai para as cheias na capital, com uma foto do presidente da CML, Carlos Moedas, e do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, no túnel de Entrecampos: Lisboa submersa. Túneis de drenagem são "solução" para fenómeno extremo que "vai repetir-se".

Destaque ainda para: Sondagem DN/JN/TSF: Um quarto dos utentes admite protestar se houver fecho de maternidades.

No Especial Mundial 2022

- O treinador que entrou a três meses do Mundial e pôs Marrocos nos quartos

- Seleção segue unida depois de "discussão acalorada"

Outros títulos

Lei votada hoje. Presidente aponta decisão sobre a eutanásia para o Natal

Fernando de Pádua (1927-2022). Aos 95 anos, falhou a máquina ao "Pai do Coração"

Greve por tempo indeterminado. Professores param contra injustiças sobre a classe

Emprego sazonal. Lojas têm cada vez mais dificuldades para contratar reforços