Os títulos do DN desta sexta-feira

A entrevista DN/TSF a João Gonçalves Pereira, presidente da distrital de Lisboa do CDS, faz manchete do Diário de Notícias esta sexta-feira, com os títulos.

- "O fim do CDS é um risco real"



- "Ficar refém do PSD e de mão estendida, não!"

O dirigente afirma ainda que o partido "tem de fazer prova de vida" nas legislativas e deixa duras críticas ao líder, Francisco Rodrigues dos Santos

Grande destaque também para, no PSD: "Complicações" no congresso? Rui Rio indiferente.

Aprovadas as listas e renovadas em 40% no Conselho Nacional, só em Santa Maria da Feira se saberá que oposição interna a Rio persistirá.

Em rodapé:

- Comic Con 2021. Festival regressa ao Parque das Nações até domingo

- Nobel da Paz. Apelo aos media: "Lutem pelos factos, não por notícias"

Outros títulos:

Combate à corrupção. Faltam técnicos de perícias e meios de prevenção

Dose, vantagens, transparência. Especialistas divididos quanto a vacinar crianças contra covid

Comunicações. Europeus terão serviços móveis grátis em viagens na UE até 2032

Cimeira. Estados Unidos e Europa prometem milhares de milhões pela democracia