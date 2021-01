Os títulos do DN desta sexta-feira

Marcelo reeleito Presidente. O último de quatro barómetros DN, JN e TSF mantém o atual chefe de Estado no patamar dos 60 pontos percentuais. Ana Gomes está no segundo lugar, mas Ventura aproxima-se e vale tanto como Ferreira e Marisa somados.

Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, que inclui ainda um trabalho sobre o voto eletrónico - 23 anos de testes e nenhum resultado - e uma entrevista a Augusto Mateus: "Ideologia na saúde demonstra falta de lucidez".

A pandemia marca inevitavelmente presença nesta capa, com um trabalho sobre o desgaste do governo: O preço político do fecho das escolas e da gestão da pandemia.

Outros títulos:

- Mulheres (ainda) afastadas dos lugares de decisão

- Comissária europeia. "União da Igualdade: rumo à inclusão de pessoas com deficiência"

- Recessão à vista em Portugal e UE. Lagarde alerta para "desenvolvimentos adversos novos" devido ao coronavírus

- Presidente da Câmara de Leiria: "Covid mostrou que são os autarcas e não o Estado que resolvem problemas"

E este é ainda dia em que o sei jornal traz a revista Evasões, que tem como tema de capa: 10 ideias para o confinamento. De volta a casa: cozinhar, brincar, fazer exercício, rir, escrever e cultivar.