Os títulos do DN desta segunda-feira

Entrevista a Paulo Vizeu Pinheiro faz manchete do DN esta segunda-feira: "Na JMJ vamos ter um Estado com mais polícia, mais armado não".

A pouco mais de uma semana do início da Jornada Mundial da Juventude, o DN fala com o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) sobre os desafios de um evento desta dimensão na sua área. Na primeira parte da entrevista, o responsável destaca a cooperação entre as várias entidades envolvidas e garante que a tarefa não lhe tira o sono. Amanhã, na segunda parte, abordará temas como a Comissão de Inquérito à TAP, a extinção do SEF ou o papel da fé na sua forma de lidar com o risco.

As eleições em Espanha são a foto: Feijóo ganhou. Governará? PP foi o partido mais votado, mas mesmo com o vox não chega à maioria absoluta.

Destaque ainda para:

- Projetos. De escriturária a artista plástica: Zélia, mãos de tesoura

- Kimberly Kivvaq Pikok. A esquimó que a Glex trouxe aos Açores para contar o degelo no Alasca

Outros títulos

Descontos. Fisco corrige tabelas de IRS e dá ganho salarial líquido a pais com filhos deficientes

PSD. Montenegro em Chão da Lagoa: poncha, selfies e ataques a Costa

Bancada Parlamentar. Opinião de Inês Sousa Real e Rui Tavares