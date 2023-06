Os títulos do DN desta segunda-feira

A manchete do DN deste dia vai para o ambiente. Energias renováveis são "a melhor" face de Portugal. Lixo é "a pior".

No Dia Mundial do Ambiente, a Pordata lança um olhar sobre o desempenho do país. As renováveis representam já mais de 30% do cabaz energético, mas a política de resíduos deixa muito a desejar.

A grande foto é, naturalmente, a final da "prova rainha" do futebol português: Sérgio Conceição levanta a 19.ª Taça de Portugal para o FC Porto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaca-se ainda o Art in Embassies: A América há 60 anos a casar arte e diplomacia.

E a rubrica Bancada Parlamentar, a opinião dos líderes parlamentares dos partidos com representação na Assembleia da República, esta semana com os artigos de Eurico Brilhante Dias (PS) e Joaquim Miranda Sarmento (PSD).

Outros títulos

Trabalho. Em 20 anos, salários de mil euros perderam 42% de poder de compra

Candidatos a Belém. Do "estatuto" ao protesto simbólico: os outsiders das presidenciais

Sondagem Aximage. Maioria acha que restrições na venda não irão reduzir consumo de tabaco