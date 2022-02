Os títulos do DN desta segunda-feira

Entrevista ao histórico comunista e ainda vice presidente da Assembleia da República António Filipe -- que não foi reeleito nas últimas eleições -- faz manchete do DN esta segunda-feira.

"Não é expectável que o PCP possa ter a influência política e social que já teve", é o título.

Descobriu o PCP aos 11 anos, "um sobressalto inesperado" que completa hoje precisamente 33 anos como deputado. A "mágoa" do resultado eleitoral e de não ser eleito não foi surpresa: "Era um lugar de risco." Deixa o Parlamento, mas não a política. E não andará longe da AR.

Destaque ainda, na política: Costa aproveita nova legislatura para criar delfins e um candidato a Belém.

Também de sublinhar duas notícias:

Emprego no Estado. Há três anos a aumentar, precários na função pública atingem recorde de 91 mil.

Indústria. Grandes consumidores de energia pedem choque fiscal no preço das renováveis.

E na série Reinventar Portugal 2022/2026, neste dia com inquérito a Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra: "Aguardo com expectativa a versão 2.0 do Orçamento do Estado".

Outros títulos

- Transição energética. É preciso diplomacia climática e garantir investimento para África se eletrificar

- Silva Ribeiro. Almirante doa 1700 livros à Biblioteca de Pombal

- José Gomes André. "EUA vivem guerra civil ideológica, social e política", diz professor de Estudos Americanos

- Entrevista. Itamar Vieira Junior, Prémio Leya 2018: "Nos carrascos também existe humanidade"