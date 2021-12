Os títulos do DN desta segunda-feira

O rescaldo do 39.º congresso do PSD faz manchete do DN neste dia. Rio reformista. "Não vamos fazer nenhuma revolução".

Líder revela linhas programáticas na saúde, na educação e no ambiente e levanta o véu do que poderá ser o programa eleitoral para as legislativas. Na reunião magna, foi derrotado na eleição do "tribunal" do partido, a cargo do rival Paulo Colaço.

Na foto, o Benfica, mas título também para o grande rival do norte: Goleadas. Encarnados vencem Marítimo por 7-1 e Porto despacha Vizela com 4-0.

Destaque ainda para: Luísa Salgueiro, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. "As mulheres não devem passar sempre a vez a quem está ao lado".

E para a opinião do presidente da CAP: "Não votem com o coração, votem com a cabeça".

Outros títulos

Lisboa. Estacionamento da EMEL no Beato custa 51 mil euros, mas é provisório e para demolir

Mobilidade. São precisas seis horas para atravessar o país em transportes públicos

Covid-19. 96 mil crianças já vacinadas superando os agendamentos

Finanças. Mais de 860 milhões de dívidas fiscais pagas em prestações

O ano tech em revista. Alguns dos melhores gadgets de 2021