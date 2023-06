Os títulos do DN desta quinta-feira

Ensino Superior arrisca perder 600 professores por ano para aposentações. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Já se sente a falta de docentes nas universidades e politécnicos e, se não for rapidamente assegurada a entrada de novos profissionais, o sistema irá colapsar. O aviso é feito pelo líder do SNESup, José Moreira, que lembra que grande parte dos 30 mil professores universitários estão a chegar à idade da reforma. Salários e precariedade do regime público já não convencem, face às condições oferecidas pelo privado, e recrutar é cada vez mais difícil, garante.

A foto vai para Alain Ducasse: "Sinto que só agora estou a começar a minha carreira", diz o chef que soma 21 estrelas Michelin

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais quatro notícias se destacam:

Santos populares. Procura de última hora para fugir à chuva esgota Algarve e Lisboa espera recordes

Sondagem DN/JN/TSF. Maioria dos portugueses planeia férias cá dentro

Hospital de Faro. Ordem suspende médicos, mas castigo por má prática pode acabar em expulsão

Negócio fechado. Governo aprova venda da Efacec a alemães da Mutares. Só falta o ok de Bruxelas

Outros títulos

Dia de Portugal. No 10 de Junho, a tradição ainda é o que era: concórdia na coabitação entre Belém e S. Bento

Relatório de Segurança Interna. PSD quer que se analise quanto vale cada força policial no combate à criminalidade

Barragem destruída. Kiev pede "ação humanitária imediata" para retirar ucranianos presos do lado de lá do rio Dniepre

Selecionador em Riade. Dez milhões de euros por ano levam Jesus da Turquia para a Arábia Saudita