Os títulos do DN desta quinta-feira

Emprego sobe à custa de precários e compensa razia nos licenciados. É esta a manchete do DN desta quinta-feira, com uma análise aos números do INE sobre o mercado laboral.

Desemprego baixou para 6,1% com aproximação do verão, mas número de desempregados subiu quase 9% num ano. Pouco qualificados lideram a criação de postos de trabalho em Portugal.

Mas o grande destaque vai mesmo para a Supertaça Cândido Oliveira: Benfica vence FC Porto e levanta o primeiro troféu da época, é o título.

Ainda se sublinha o "episódio" do dia da rubrica Alta Tensão, desta vez com Carlos Robalo Cordeiro: "Serviço público, privado e social é o que falta para um SNS como um todo. Não é uma competição".

Outros títulos

Defesa. Ex-secretário de Estado deixa holding IdD com 3,6 milhões de dívida

Política. Universidade de Verão do PSD com Durão e Portas

Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional de Comunicações Sociais da Igreja: "A Igreja para todos é para hoje, não para um futuro próximo, e não é fácil fazê-lo acontecer"

Cimeira da Amazónia. Lula deixa recados a países ricos para investirem

Direito de resposta de José Caldeiro. "Tribunal do Trabalho condena Hospital de Viana por despedir médica ilicitamente"