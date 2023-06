Os títulos do DN desta quinta-feira

Famílias voltam a comprar mais comida E também carros. É esta a manchete do DN desta quinta-feira, com dados relativos ao primeiro trimestre.

Empresas, indústria e construção vacilam, mas lojas, restauração e hotéis estão a ganhar tração "com o bom momento do turismo", dizem economistas. Depois de um ano a cortar, portugueses já conseguem levar mais produtos para casa. E voltaram a comprar carros. Mas o gasto com alimentos mantém-se em nível recorde: é 21% da despesa de consumo.

A foto vai para: Chegaram os arraiais. Um guia para não perder nada das festas de Lisboa.

E ainda se sublinha a opinião de Elizabeth Accioly: UE-MERCOSUL, há luz no fim do túnel?

Outros títulos

Galambagate. PS autoriza nova inquirição aos fiscalizadores do SIS

Políticas públicas. "É preciso dar aos Estados-membros capacidade para investirem"

Educação. Petição quer restringir uso de telemóveis no recreio escolar

Contestação. Agência do Ambiente aceita exploração de lítio em Boticas

Fortunas. Número de milionários caiu em 2022

Espanha. Sánchez lança campanha contra direitas

Mourinho perde a taça. Repetição nos penáltis sela vitória do Sevilha