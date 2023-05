Os títulos do DN desta quinta-feira

O debate com o chefe do governo no Parlamento faz manchete do DN desta quinta-feira. Costa assume que omitiu a Marcelo ação do SIS no Galambagate.

"Eu nunca informei o senhor Presidente da República sobre a intervenção do SIS", clarificou o primeiro-ministro, num debate que deixou tudo na mesma e em que acusou deputados de todos os partidos da oposição de estarem "contagiados pelo vírus do populismo".

E se a foto vai para Tina Turner (1939-2023) - Simply the Best;

Bruxelas. Queda acentuada dos preços das casas é improvável em Portugal

Gary Hamel: "Impacto da Inteligência Artificial na força de trabalho está a ser sobrestimado"

Júlio Pereira. "O SIS fez o que lhe competia, agiu na legalidade", diz ex-líder das secretas

Marchas e arraiais nos Santos. Festas de Lisboa arrancam com concertos no Terreiro do Paço e até terão um show de Bollywood

Eleições americanas. De Santis, a ascensão do rival que Trump ajudou a criar

Yasuhiru Mitsui. O diplomata que fala português e a quem chamam "japonês latino"

Parque Eduardo VII. A Feira do Livro está de volta, com autógrafos e mais de 2 mil atividades

Cordoaria Nacional. Arte portuguesa invade a maior edição de sempre da ARCO