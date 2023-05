Os títulos do DN desta quinta-feira

Já há quase 400 mil desempregados, mais 23% do que há um ano. Isto num país em que o salário médio subiu 1 euro. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Taxa de desemprego sobe para o pior valor desde o final do primeiro ano da pandemia, revela o Instituto Nacional de Estatística. E o salário líquido praticamente estagnou no trimestre. Banco de Portugal alerta para efeito do aumento da população sem emprego no risco de incumprimento de famílias. Empresas mais vulneráveis também vão sofrer com subida de juros, avisa Mário Centeno.

A foto de capa vai para: Maré negra obriga a medidas para mitigar "impacto ambiental" em Peniche.

Mais duas notícias se destacam:

Doença cardiovascular. Especialistas querem combater a principal causa de morte no país

Marcelo em Estrasburgo. Portugal tem peso na UE, mas é cedo para falar de cargos em instituições europeias.

Outros títulos

Lisboa. Linhas de Metro Verde e Amarela vão ter mais carruagens a partir de junho

Estados Unidos. Acusado, condenado ou até preso, Trump pode ser candidato a presidente

Projeto 64. Como Nuno Pinto trouxe a solidariedade ao Rali de Portugal

I Liga. António Silva, Diogo Costa e Gonçalo Inácio: três portugueses lideram a lista dos mais valiosos