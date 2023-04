Os títulos do DN desta quinta-feira

Aeroporto de Lisboa. Governo já transferiu 2,3 milhões para novos estudos. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

LNEC recebeu este mês o último cheque para financiar o relatório sobre o futuro aeroporto. Pagamento foi atrasado e isso poderá comprometer prazos. Carlos Mineiro Aires, que lidera a Comissão de Acompanhamento, confirma que a maioria das 17 propostas de localização ficará pelo caminho. Shortlist é conhecida neste dia.

Grande destaque nesta "capa" também para a entrevista a Pedro Strecht: "Esperava que os bispos fossem mais frontais" nos casos de abusos sexuais, diz o pedopsiquiatra.

E ainda para o preço do gás natural, que subiu 64%. Fatura disparou em Portugal no segundo semestre. Aumento em Espanha e na UE foi metade.

A foto vai para o teatro: "Há sempre vontade de ver Tennessee Williams, como acontece

com Shakespeare ou Molière". Isto porque Miguel Guilherme e Luísa Cruz estão em palco no Trindade com A Peça para Dois Atores.

Outros títulos

TC já tem novo presidente. José João Abrantes foi eleito juiz por indicação do PS no Parlamento

Queixas a crescer. Casos de assédio moral no trabalho preocupam médicos. Sindicato lança guia para identificar situações e vias de apoio

Novas regras. Bruxelas quer forçar Portugal a baixar dívida com cortes na despesa durante décadas

Alterações no trânsito. Comerciantes assustados com obras pedem apoio a Moedas

Diplomacia. Pequim corrige rumo e Xi Jinping retoma diálogo com Zelensky