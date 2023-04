Os títulos do DN desta quinta-feira

Pizarro prepara pacote de incentivos para equipas de Urgência. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Ministro da Saúde está a trabalhar num modelo de compensações remuneratórias e melhores condições de trabalho para grupos que aceitem funcionar como Centros de Responsabilidade Integrada dentro dos hospitais. Medida alarga-se a Pediatria e Medicina Interna e o objetivo é tornar o SNS mais eficiente. Tutela quer mais que duplicar as atuais 40 equipas neste regime até 2026.

O destaque fotográfico vai para: Miranda Sarmento aponta a "ilusão socialista" que empobrece o país. Cavaco silva revela preocupação com crescente "deterioração política". O antigo PR esteve na apresentação do livro do líder parlamentar do PSD, Crónicas de Um País Estagnado, no Grémio Literário.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais duas notícias se destacam:

- E agora, Pedro Nuno? Golpe do TAPgate não dita fim político do antigo delfim de Costa no PS

- Constitucional renovado. Se a eutanásia voltar ao TC já será analisada por novos juízes e presidente

Outros títulos

Retroativos de janeiro a abril. Funcionários do Estado recebem em maio bónus de 30,5 euros livre de imposto

Gaspar adia sonho de Medina. Portugal vai levar mais um ano a conseguir sair do grupo dos mais endividados

25 de Abril. Lula vai mesmo à Assembleia, mas terá cerimónia autónoma. IL e Chega mantêm protesto

Projeto-piloto em Lisboa. Mercados e escolas vão dar gás a produtos locais e combater o desperdício

Reportagem em viagem. Um dia à descoberta de Aachen, a capital imperial de Carlos Magno

Nic von Rup em versão filme. "Apavora-me estar debaixo de água, mas escolhi ser surfista", conta estrela portuguesa