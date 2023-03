Os títulos do DN desta quinta-feira

Medina leva Programa de Estabilidade a Bruxelas com ameaças internas às contas certas. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Plano para o período 2023-2027, que será entregue a 17 de abril, tem de contar com regresso dos limites no défice e na dívida no próximo ano. Comissão vai estar atenta e propor medidas por país. Portugal tem feito ajustes relevantes, mas fraco crescimento da economia e escalada nas taxas do BCE trazem riscos. Dívida pública caiu para 113,8%, mas permanece a terceira mais alta da Europa e a fatura dos juros está a subir de forma galopante - só em janeiro foram mais 35%.

Mas o grande destaque desta primeira página vai para o Dia Internacional da Mulher, a propósito do qual o DN organizou uma tertúlia especial cuja cobertura noticiosa pode ler nesta edição, subordinada ao tema: Grandes desafios em tempo de guerra.

Outros títulos

Caso Ihor. Homicídio por omissão e sequestro. Novos crimes e mais cinco acusados

Açores. IL rasga acordo de incidência parlamentar e deixa governo de Bolieiro por um fio

Lisboa. Moedas insta Costa a resolver atrasos e degradação nos comboios. Socialistas contestam aprovação da moção

Opinião de Isaltino Morais. Por que razão tão poucos querem ver a realidade na habitação

Champions. Benfiquista Gonçalo Ramos no Top-5 dos melhores goleadores da Europa