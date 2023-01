Os títulos do DN desta quinta-feira

Braço de ferro nas escolas. Dia 8 há nova greve dos professores. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Relatório do Conselho Nacional de Educação alerta para idade e falta de professores e desinteresse dos jovens em seguir cursos de Educação. FNE marca nova paralisação e hoje a Fenprof volta a reunir-se com o ministro João Costa.

A grande ilustração desta "capa" vai para: O altar da polémica. Lisboa vai investir 35 milhões na Jornada Mundial da Juventude.

Destaque ainda para a entrevista a Viktoria Kaufmann-Rieger, administradora da SIVA-PHS:

- "Preços dos automóveis vão continuar a subir"

- "Fechámos 2022 com mais 10,2% de receitas"

Mobilidade elétrica. Novos postos de carregamento rápido mais que duplicaram

Arquivos militares. Documentos que contam a história da Guerra Colonial ainda são secretos?

Novas tabelas. Alívio no IRS dá até mais 45 euros no final do mês

Casa do Alentejo, em Lisboa. 100 anos de música, costumes, história e sabores