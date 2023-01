Os títulos do DN desta quinta-feira

Lincoln Gakyia promotor de Justiça do MP de São Paulo: "PCC quer utilizar Portugal como porta de entrada de cocaína na Europa". É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Responsável brasileiro que se especializou em investigações que envolvem elementos do Primeiro Comando da Capital admite que grupo de "caráter mafioso" quer ser a "maior organização criminosa da América do Sul". Em entrevista, confirma que já há operacionais no nosso país e alerta para a lavagem de dinheiro que pode suceder.

A imagem desta primeira página vai para: Hotéis, marina, hospital. O futuro de Setúbal vale milhões mas não sai do papel.

- Após denúncias ao DN, PS/Madeira entrega pedido de inquérito para averiguar eventuais "crimes financeiros"

- Escrutínio do governo. Costa diz "não" a Marcelo e atuais governantes ficam fora do questionário

Greve de professores. O "poucochinho" que o ministro deu não convenceu: "A luta vai continuar"

Pacto para mais e melhores empregos. Iniciativa da Fundação José Neves prevê aumentar em 10% a contratação de jovens

Proposta em estudo. Executivo admite criar valor fixo para despesas de teletrabalho que fique isento de IRS

Ecografia 4D obrigatória. Plano antiaborto do Vox abre batalha política em Espanha

A última dança. Ronaldo enfrenta Messi hoje em jogo de estrelas da Liga Saudita contra o PSG

Celebrar o Prémio Camões. Eugénio de Andrade: o poeta das manhãs claras nasceu há 100 anos