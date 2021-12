Os títulos do DN desta quinta-feira

A manchete do DN desta quinta-feira é dedicada ao imobiliário: Vistos gold caem mas portugueses seguram casas de luxo.

Ainda antes de mudarem as regras, vendas através de golden visa recuaram 30%, mas faturação no mercado premium até subiu à boleia de famílias portuguesas. Estrangeiros dispostos a gastar mais ajudam a manter otimismo para 2022.

A foto de capa é dedicada à covid-19: Infeções a disparar aumentam aposta na vacinação e na testagem.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para a antevisão de Jorge Moreira da Silva -- 10 desafios globais para 2022.

E em primeira mão: A primeira decisão do novo chefe da Armada. Gouveia e Melo quer dar segunda vida ao navio reabastecedor Bérrio.

Outros títulos

Legislativas. Subida a pique de casos covid afasta milhares das urnas

Banco de Portugal. Famílias depositaram valor recorde de mil milhões por mês em pandemia

Lei por criar. Inspeção obrigatória às motos adiada por dissolução do parlamento

Kamala Harris. Vice-presidente dos EUA apoia-se em gestores de topo

Clássico no divã. Chicotada e luto podem motivar Benfica no jogo com o FC Porto