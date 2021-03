Os títulos do DN desta quinta-feira

Altice abre porta de saída a 2 mil trabalhadores. É esta a manchete do DN desta quinta-feira, de uma entrevista ao administrador João Zúquete da Silva que aponta o dedo ao estado para esta situação na empresa: "A responsabilidade deve ser imputada à Anacom e à Autoridade da Concorrência".

Quinta-feira é o dia em que arranca um plano de rescisões voluntárias, com prioridade para quem tem mais de 55 anos. Mas a Altice abrirá outro, sem limite de idade.

Destaque fotográfico da primeira página do DN deste dia vai para os 20 anos da queda da ponte Hintze Ribeiro. Famílias das vítimas de Entre-os-Rios mostram "ao país que há vida depois da tragédia". Uma reportagem DN a não perder.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E no Desporto, destaque para os Europeus de Atletismo: Portugal aponta às três medalhas no renascimento do meio-fundo.

Outros títulos:

- Comissão nomeada pelo ministério confirma diagnóstico negro da saúde pública no país

- Hotelaria vê com bons olhos certificado de vacinação mas pede aposta na testagem

- Papa no Iraque entre covid e terrorismo

- Madrid, a capital dos desafios

- Awkwafina "Este dragão feminino tem muito de mim!"

Atriz sino-americana é uma das vozes de Raya e o Último Dragão, o filme de Páscoa da Disney