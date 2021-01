Os títulos do DN desta quinta-feira

Cova da Moura. IGAI avalia reabrir caso. É esta a manchete do DN desta quinta-feira. A PSP continua não dizer o que vai fazer aos oito condenados por agressão, sequestro e falsificação de documento, cuja pena transitou em julgado, mas que se mantêm ao serviço. Alguns têm penas superiores a três anos de prisão, o que implica "demissão" ou "aposentação compulsiva" e a reabertura do processo é neste momento uma hipótese.

Também a covid e o estado de emergência em que o país se encontra -- que será prolongado até 14 de fevereiro -- é grande tema de primeira página do jornal.

Ministra pede a hospitais de Lisboa que abram todas as camas e Aulas voltam, mas online, no novo estado de emergência são os dois títulos com destaque no DN, na sequência de um dia em que morreram 293 pessoas com covid, um novo máximo. O número de internados também continua a subir sem controlo: são já mais de 6600.

Outros títulos:

- Orçamento. Défice da pandemia dispara, mas ainda inferior aos de Sócrates. Investimento no SNS reforçado em 65%.

- Estados Unidos. Do clima à imigração, Joe Biden desfaz numa semana o legado de Trump

- Joan Baez. Aos 80 anos, criativa, interventiva e viva como sempre

- Futsal. Ana Catarina é a melhor do mundo e sonha com a Bolsa de Valores