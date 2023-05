Os títulos do DN desta quarta-feira

Reembolso antecipado sobe 70%. Famílias usam depósitos para amortizar crédito à habitação. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Para fugir à escalada de juros, clientes têm optado por saldar antecipadamente dívida da casa. Foram 2,6 mil milhões de euros até março, bem acima do valor de amortizações há um ano. Bancos admitem que parte da saída de poupanças teve esse fim.

Destaque ainda para: Portugal -- o país onde os pobres ficaram mais pobres e os apoios nada ajudaram.

E as imagens de João Galamba e de Frederico Pinheiro para o título: Ministro e ex-adjunto no inquérito à TAP, o que está por explicar no GalambaGate.

Outros títulos

Investigação. Denúncia anónima de projetos imobiliários de 300 milhões leva a buscas nas câmaras de Gaia e do Porto

Provas de Aferição. Problemas nos computadores e greve de professores obrigam a adiar exames digitais

Cubano, de apelido chinês e de direita. "Ser anticomunista hoje é um ato radical", diz Chaling-chong

Função pública. Governo admite alargar quotas para acelerar progressão de carreira no Estado

Livro de Isabel Drumond Braga. D. Pedro Carlos, o filho de segundos filhos que poderia ter sido rei de Portugal e Espanha

Direito de resposta. "A intelectual que na juventude se considerava uma analfabeta"