Os títulos do DN desta quarta-feira

Médicos do Norte e Centro reforçam urgências de ginecologia nas Caldas e Setúbal. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Medida voluntária integra o Plano Nascer em Segurança para abril e maio, anunciado pela Direção Executiva do SNS. Mais de uma dezena de médicos especialistas e internos do norte e centro já aceitaram fazer Urgências de Ginecologia em hospitais carenciados. O bastonário da Ordem e o presidente do Colégio da Especialidade dizem que "é mais um remendo".

Na foto, a acusação a Donald Trump: Inédito, o primeiro ex-presidente dos EUA a ser detido.

Sublinham-se ainda dois temas:

Grandes autarquias de Lisboa e Porto gastam mais de 29 milhões na compra de casas

Opinião de José Sócrates. O ativismo político de regresso, agora mais envelhecido

Defesa. Chefe militar diz que vigilância da Madeira passa bem sem Mondego

Lisboa. Estrangeiros investem 900 milhões na capital, mesmo sem vistos gold. Franceses são nº1

Explicador de Educação. Sete meses de conflito e manifestações e sete reuniões com o ministério. O que os une e os separa?

NATO. Finlândia já faz parte da Aliança. Agora, o foco está na Suécia