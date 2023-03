Os títulos do DN desta quarta-feira

Mais Habitação. PS viabiliza propostas do PSD e abre "espaço para conversas". É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Apesar de críticas de toda a oposição, abstenção dos socialistas permite discussão conjunta de projetos dos maiores partidos. Primeiros diplomas do programa que o governo apresentou há um mês vão hoje a Conselho de Ministros. E muito pode mudar.

A foto desta primeira página, com o primeiro-ministro português à conversa com Pedro Sanchez no âmbito da Cimeira Ibero-Americana. tem o título: Costa responde a Marcelo a partir de Lanzarote: a maioria "não é seguramente requentada"

Grande destaque ainda para: Natália Correia. A mulher que foi maior do que o país, no seu centenário.

Outros títulos

Caso na Marinha. Último reforço para manutenção inclui nove navios, mas deixou de fora o NRP Mondego

CEO do SNS. Procura cresceu mais de 20% e isso fez aumentar listas de espera. É inevitável haver reformas na Saúde

Igualdade só no papel. Inclusão é miragem para quem vive com deficiência

Risco na banca. BCE pressionado a abrandar subida dos juros. Crédit faz mercados tremer

Acordos coletivos. Mais de 28 mil trabalhadores perdem benefícios laborais

Tensão. EUA menorizam incidente com drone que Kiev vê como provocação russa