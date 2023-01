Os títulos do DN desta quarta-feira

A manchete do DN desta quarta-feira vai para a performance económica do país, Economia cresce 6,7%. Fecho do ano traz otimismo, mas famílias vão continuar a sofrer.

Maior crescimento desde 1987 a fechar o ano renova confiança em 2023. Mas há riscos: falta investimento, é preciso simplificar procedimentos e gerar valor acrescentado. Sem isso, portugueses não recuperarão poder de compra.

E precisamente nesse sentido, as más notícias quanto aos juros do crédito à habitação: Prestação da casa sobe 200 euros em 6 meses.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sublinha-se ainda: Greve hoje em Santarém e amanhã em Setúbal. Crianças do 1.º ciclo são as mais penalizadas.

Outros títulos

Caso Cova da Moura. Provedora de Justiça bate com a porta a vítimas dos agentes da PSP condenados

Brasil. Eleições no Congresso reeditam o duelo presidencial

Entrevista. Miguel Monjardino: "A Ucrânia estará sempre em risco enquanto Putin liderar a Rússia"