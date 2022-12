Os títulos do DN desta quarta-feira

A indemnização paga pela TAP à atual secretária de Estado do Tesouro faz manchete do DN desta quarta-feira: Saída de Alexandra Reis da TAP vai custar 725 mil euros à conta da tributação autónoma.

Imposto a pagar pela companhia soma 225 mil euros ao montante da compensação. Empresa pública justifica legalidade do valor com antiguidade da ex-administradora e quebra antecipada de contrato. Secretária de Estado do Tesouro pedia 1,47 milhões. Governo enviou esclarecimentos da TAP à Inspeção-Geral de Finanças e à CMVM.

A imagem vai para: "Nevão do século" pintou de branco os Estados Unidos.

Sublinha-se ainda: ERC em guerra com Inspeção da Saúde sobre liberdade de expressão.

Outros títulos

Inovação. Rede social da educação promete ajudar professores com stress e burnout

Aforro. Como rentabilizar poupanças em tempos de incerteza económica

Ranking. Lisboa é a quarta melhor cidade do mundo para os expatriados

Réveillon. Dicas para começar o ano com alto nível