Os títulos do DN desta quarta-feira

Mais meio ponto do que o governo pôs no OE2023. Pensões mais baixas vão subir até 5% para responder à inflação. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Proposta do PS dá margem de manobra ao executivo para acomodar uma maior subida nestas prestações sociais, quando a previsão da inflação sobe aos 8%. Reformas até 957,4 euros melhoram num máximo de 50 euros: entre 2 e 8 euros acima do que estava previsto.

A foto de "capa" vai para o incidente de guerra em território polaco que matou duas pessoas. Mísseis rebentam na Polónia. NATO em alerta.

Destaque ainda para a Operação Teia: "Somos todos arguidos." Autarcas atacam procurador que acusa Luísa Salgueiro,

E ainda mais duas notícias relevadas:

- OE2023. Governo permitirá que municípios suspendam novos Alojamentos Locais

- Centenário. José Saramago entre os autores de língua portuguesa mais traduzidos de sempre

Outros títulos

Liderança da GNR. Decisão entre comandante-geral a prazo e primeiro chefe vindo da Guarda

Atraso crónico. Só 17% das empresas cumprem prazos de pagamento

Orçamento Municipal. Moedas quer jovens isentos de IMT, contratar mais polícias e estacionamentos dissuasores

Reportagem em Djerba. Um exemplo de coexistência religiosa