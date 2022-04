Os títulos do DN desta quarta-feira

O mercado de trabalho jovem faz manchete do DN esta quarta-feira: Três quartos dos trabalhadores jovens não vão além do secundário.

Número de pessoas com mestrado a trabalhar quadruplicou numa década. Doutorados duplicaram e licenciados subiram 52%, mas ainda são muitos os que não passam do 12.º ano de escolaridade, segundo dados do Ministério do Trabalho.

Na foto, Pacheco Pereira e o 25 de Abril: "Os mais furiosos despachos da Censura são contra o Vilhena. É quem realmente lhes toca as campainhas todas".

Exposição sobre censura na Ditadura usa materiais do Arquivo Ephemera e decorre no Edifício DN.

