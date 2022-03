Os títulos do DN desta quarta-feira

Governo vai devolver ganhos de IVA no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos todas as semanas. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Novo mecanismo de devolução vai substituir a atual redução de dois cêntimos por litro de gasolina e um cêntimo por litro de gasóleo em ISP, que vigorava desde outubro.

Mais notícias da guerra

Joanna Pilecka, embaixadora da Polónia: "Para não financiar a agressão militar temos de parar de comprar o gás e o petróleo à Rússia"

Sanções. Sete empresas com a corda ao pescoço se gás russo cessar

Estratégia. Zelensky prepara a paz com promessa de guerra "até ao fim"

Diário de Guerra, de Pedro Cruz, enviado a Lviv: "Conseguem olhar nos olhos os vossos filhos depois do que estão a fazer?"

Especial Dia da Mulher

Tertúlia DN. Caminhos para a igualdade de género e de oportunidades em tempos de covid e de conflito na Ucrânia.

"A educação é a melhor arma para empoderar as mulheres", apontam todas as oradoras

12 testemunhos sobre os grandes desafios para o sexo feminino

Outros títulos

Marcelo completa hoje seis anos em Belém marcados pela pandemia e o fim da paz na Europa

200 milhões de viagens a menos nos transportes públicos durante um ano