Os títulos do DN desta quarta-feira

Apenas 69 mulheres eleitas presidentes de câmara desde 1976. A manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, na semana em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, dá ainda conta que das 32 mulheres eleitas para liderar as autarquias em 2017, só 28 estão a exercer essas funções - quatro saíram para outros cargos políticos.

Conheça ainda as motivações, os percursos e as dificuldades sentidas por quem tenta ganhar espaço num terreno que ainda é maioritariamente masculino.

Outro tema de destaque: Caso Ihor. PSP ignora conclusões da IGAI sobre empresa de segurança.

O comportamento dos vigilantes da Prestibel no caso da morte de Ihor Homeniuk, que a Inspeção-Geral da Administração Interna considerou "impróprio e reprovável", não é suficiente para a PSP abrir uma inspeção extraordinária à empresa. Esta força de segurança diz estar a aguardar o final do julgamento que está a decorrer. Nenhum segurança é arguido no processo.

A tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa é outro dos títulos: Liberdade "esvaziada pela pobreza" não vale nada, disse o Presidente.

Outros títulos:

- Bragaparques. Decisão sobre terrenos do Parque Mayer dá almofada de milhões a Lisboa

- Teletrabalho. Há já 60 mil funcionários públicos a trabalhar à distância

- Jornalismo é "arma ainda mais eficaz" em pandemia

- Catalunha. Puigdemont perde imunidade e Junqueras tem de voltar à prisão

- Escola de dança. Samuel Rego apela a comissária Europeia para tentar assumir direção

- Uma portuguesa na NASA. "Se funcionar bem, vamos ver mais helicópteros na exploração espacial"