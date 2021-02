Os títulos do DN desta quarta-feira

À beira da recessão? Economia perde 15,4 mil milhões. É esta a manchete do DN desta quarta-feira, dando conta que a riqueza nacional cai 7,6% em 2020 e a retoma em 2021 "será mais fraca".

Com a crise gerada pela pandemia desapareceu o equivalente aos subsídios europeus a fundo perdido que o governo conta receber, o mesmo que 12 novos aeroportos de Lisboa.

O destaque fotográfico desta edição vai para Jill Biden e a foto com a camisola da seleção portuguesa. Memórias e a antevisão do mandato de Joe Biden pelo antigo embaixador dos EUA Robert Sherman, à conversa com o DN.

Outro grande destaque é o trabalho sobre a vacinação na Europa. Como a UE se deixou atrasar na corrida às vacinas.

Sinais de alarme ecoam pela Europa em face ao atraso na entrega de vacinas, que ameaça o objetivo de imunizar 70% da população até ao final do verão. E há quem critique a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Outros títulos:

- Vozes apelam a governo de unidade nacional. Miguel Sousa Tavares, Marçal Grilo, Santana Lopes e Villaverde Cabral fazem coro. Marques Mendes diz que é "ficção científica"

- "Temos uma vida boa quando há trabalho, quando não há guerra". Portugal é o quarto país da União Europeia a acolher um maior número de migrantes, a seguir a Alemanha, França e Finlândia. E só dos resgates no Mediterrâneo contabilizam-se 218 migrantes. A primeira família chegou da Grécia, em dezembro

- Dia 1. Revelações no julgamento do caso SEF. "Há emigrantes que engolem lâmpadas para ficar em Portugal", contam os inspetores do SEF ouvidos no caso Ihor

- Deco. Queixas de consumidores sobem 16% para cerca de 400 mil

- Crise no Benfica. Há 70 anos que a equipa da Luz não olhava para o líder Sporting a nove pontos