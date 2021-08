Os títulos da primeira página do DN deste sábado

"Emprego. Aumento impressionante fez-se com subida recorde de funcionários públicos". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado e dá conta de que são já mais de 731 mil as pessoas que trabalham para o Estado. Só no último ano, a resposta à pandemia juntou 25770 pessoas à função pública. Sem isso, o saldo do emprego em Portugal seria negativo.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, a situação no Afeganistão. China, Rússia e Turquia, os atores que é preciso ter em conta no "novo" país sob o regime talibã.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- O que pode reabrir. Nova fase de libertação chega na segunda-feira.

- Global Tech Innovator. À descoberta do próximo unicórnio para pôr a inovação a potenciar a economia.

- Brunch com... Paulo Lameiro. O leiriense que dá música a bebés, faz da morte uma celebração e cria ópera com reclusos.

- Manuela Júdice. A comissária que aprendeu francês com belgas em Luanda e se dedica a "vender França" em Portugal.

- Hugo Vau. Às vezes prefiro vir sem a expectativa do surf. Há muito para fazer nos Açores."

Também este sábado, com o DN, pode ler o suplemento de economia Dinheiro Vivo