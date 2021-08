Os títulos da primeira página do DN deste sábado

"Governo usa segredos estatísticos para animar a economia". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. A pandemia fez afundar exportações e descapitalizou negócios. Agora, o Executivo de António Costa aposta em usar dados sobre empresas e tipo de turistas para desenhar um novo plano para a retoma.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, uma entrevista a Fabian Costeau, neto do famoso explorador e documentarista Jacques-Ives Costeau: "O meu avô costumava dizer: para filmar um peixe, temos de nos tornar um peixe".

Outros temas:

- Censos 2021. Mafra cresce em população. O trunfo? Lisboa a 40 minutos.

- Homenagem. O regresso de Pinto Balsemão à política.

- Etiópia. Lalibela, o património da humanidade tomado pelos rebeldes

- Tóquio2020. João Vieira marchou, marchou e esteve quase a garantir o bronze.

- Ricardo Gordo. "Não me revejo no conservadorismo do fado tradicional".

- Brunch com Nuno Vassalo e Silva. "A marca cultural que Portugal deixou no Oriente é imensa, mas não foi uma marca militar."

Este sábado, com o seu DN, tem também o suplemento económico Dinheiro Vivo.