Os títulos da primeira página do DN deste domingo

"Anticorpos caem a pique três meses após a infeção. Terceira dose é inevitável". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo e dá conta de um estudo do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que avaliou a resposta de mais de quatro mil pessoas às vacinas contra a covid-19. Anticorpos caem um sexto do valor inicial ao fim de 90 dias. Médica Lucília Araújo diz ser necessário revacinar a população.

Em destaque fotográfico nesta primeira página temos uma reportagem na Madeira com as Forças Armadas, que têm uma nova escola de drones no meio do Atlântico.

E também uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras: "O que digo é: Deixem o Pedro Passos Coelho em paz!"

Outros temas:

- Investigação científica em Portugal. Do fundo do mar, uma luz de esperança contra o cancro

- Alfonso Perez Medina. "As alegações de corrupção que visam Juan Carlos são um exemplo de cobiça pessoal"

Também este domingo, grátis com o seu DN, mais uma edição da revista Notícias Magazine.