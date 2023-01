Os títulos da primeira página do DN desta terça-feira

"Até 8 mil euros por mês. Governo dá salário de gestor público a novos diretores do SEF". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, que herda parte das funções administrativas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, será instituto equiparado a entidade pública. De acordo com o decreto-lei em preparação, os dirigentes podem, assim, ganhar até ao limite do primeiro-ministro. A esses 5800 euros somam mais 40% para despesas de representação.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está uma reportagem sobre a solidão nos idosos. "A solidão que afeta os mais velhos e os programas que fazem a diferença".

Outros temas desta edição:

- 7 anos de Marcelo presidente. O "navegador ao leme na tempestade" que "banalizou" a palavra presidencial.

- Reconfiguração partidária. IL e Chega ganham espaço e dificultam novas maiorias absolutas.

- Há 307 mil desempregados. Quase metade das pessoas inscritas no IEFP não recebem qualquer subsídio.

- Greve continua. Professores atacam executivo e marcam nova marcha para sábado.

- Coligação negativa. PS, BE e Livre voltam a adiar por seis meses novos alojamentos locais em Lisboa.

- Descolar do dólar. Brasil e Argentina avaliam moeda única sul-americana.

- Mais 18,7%. Preços das casas com maior aumento dos últimos 30 anos.

- Opinião de Solana e Bregolat. "UE terá de clarificar posição com a China continuando mediadora entre Pequim e Washington".

- Festival de cinema. Dois filmes de João Canijo em destaque na Berlinale.