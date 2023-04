Os títulos da primeira página do DN desta segunda-feira

"PSD ultrapassa PS nas intenções de voto". Os resultados da sondagem da Aximage para DN/JN/TSF fazem a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. PEla primeira vez desde a maioria absoluta, socialistas caem a pique e ficam em segundo lugar. Chega mantém-se sólido em terceiro e a direita soma quase 10 pontos mais do que toda a esquerda. Costa é o líder com pior avaliação.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está precisamente António Costa, que se desdobrou em declarações este domingo, entre a festa dos 50 anos do PS, no Porto, e uma entrevista à RTP. "Eleições antecipadas? Há um mandato para cumprir", responde PM.

Nesta segunda-feira é retomada a agenda da cimeira luso-brasileira, com a visita de Lula da Silva. Em termos económicos, Portugal é "porta de entrada" que exporta emoção para o Brasil.

Outros temas:

- Gilles Lipovetsky. "Hoje o primeiro valor é o eu. Isso fragiliza as democracias, mas também as reforça".

- SNS. Governo tem dois meses para discutir grelhas salariais com médicos ou o "acordo será difícil".

- Educação. Atraso no concurso de professores ameaça arranque do próximo ano letivo.

- I Liga. Benfica regressa às vitórias e Estoril em risco de descer.