Os títulos da primeira página do DN desta segunda-feira

"Fundos [europeus] podem reforçar distorções no mercado e criar elefantes brancos". A manchete do Diário de Notícias é uma entrevista a Ferraz da Costa. O Presidente do Fórum para a Competitividade lamenta a falta de visão e de ambição para o país. E não vê mudança com este governo, preso à esquerda, e sem uma reorganização da direita.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, a vitória da Itália no Europeu de futebol, sucedendo a Portugal.

Outros títulos:

- Carlos Fiolhais. Na despedida da carreira de professor: "Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida"

- Nuno Artur Silva. Nos 200 anos da Lei de Imprensa: "Mais do que nunca, o jornalismo é fundamental"

- Luso. A mais antiga casa de fado de Lisboa está a morrer

- Economia. Portugal é dos que mais travam com recuo no desconfinamento

- Eduardo Paz Ferreira. "Temos uma dívida de gratidão para com Biden"

- Decisão do MAI. Cabrita põe fim a suspensão de polícia que bateu em cidadão

- Impacto covid. Portugueses cansados de restrições, jovens usam mais álcool e drogas

.