Os títulos da primeira página do DN desta quarta-feira

"Desconfinamento. Casos noutros países não devem travar plano." A manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira reflete a opinião de vários especialistas ouvidos pelo jornal, num dia em que se realizou mais uma reunião de peritos no Infarmed sobre a evolução da pandemia em Portugal. O país tem agora a situação epidemiológica com os índices mais baixos da Europa.

Ainda em destaque nesta primeira página, as novas apostas de Rui Rio para as eleições autárquicas. Vladimiro Feliz, no Porto, e Ricardo Batista Leite, em Sintra, estão entre os 50 novos nomes apresentados pelo presidente do PSD para a corrida às Câmaras Municipais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

- Agência do Ambiente opôs-se à venda das barragens da EDP. Governo ignorou

- Infraestruturas, oferta cultural, prioridade ao ambiente: o que põe Lisboa entre os 21 melhores lugares do mundo

- Rússia e China unem-se contra bullying de Washington e Bruxelas

- Vítor Bento justifica problemas do Novo Bano: "nasceu com capital insuficiente" para o que teria de resolver

- Portugal vs. Azerbaijão. Seleção vale 753 milhões e Ronaldo já não é o mais valioso